In der Republik Moldau hat Ex-Regierungschefin Maia Sandu von der proeuropäischen Oppositionspartei Aktion und Solidarität überraschend die erste Runde der Präsidentenwahl gewonnen. Wie die Wahlbehörde Montagfrüh mitteilte, lag die 48-Jährige nach Auszählung von 99,3 Prozent der Stimmen mit 35,9 Prozent in Führung. Der prorussische Amtsinhaber Igor Dodon von der Partei der Sozialisten erreichte 32,8 Prozent. In zwei Wochen entscheidet eine Stichwahl zwischen Sandu und Dodon über das nächste Staatsoberhaupt der zwischen Rumänien und der Ukraine gelegenen verarmten Ex-Sowjetrepublik.