Am Dienstag 0 Uhr tritt in Österreich der zweite Lockdown in Kraft. Viele Menschen blicken diesem mit Besorgnis entgegen, auch ist die Angst vor neuerlichen Hamsterkäufen groß. Bilder leerer Regale und ausverkaufter Grundnahrungsmittel haben sich im März tief in das Gedächtnis so manchen Österreichers eingebrannt. Diskonter aber beruhigen nun - die Lager sind voll, stark nachgefragte Artikel wurden zusätzlich eingelagert. Man sieht sich für kommende Zeit gut gerüstet, Hamsterkäufe seien keinesfalls nötig.