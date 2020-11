Die schon vor Monaten angekündigte zweite Welle hat uns erwischt, die Corona-Zahlen steigen täglich rasant an und es gilt nun, das Gesundheitssystem zu schützen. Die politisch Verantwortlichen in Bund und Land haben am Samstag in diesem Sinne Maßnahmen gesetzt, so wie es ihre Pflicht und ihre Aufgabe ist. Natürlich stellt sich hierbei die Frage, ob alle diese ab morgen geltenden Verordnungen gerechtfertigt sind.