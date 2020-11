Neben einem erneut hohen Wert bei den täglichen Neuinfektionen sei auch die Zahl der Hospitalisierungen und Intensivpatienten „bedenklich“, so Anschober. Aktuell befinden sich 2161 Personen mit einer Covid-19-Infektion in Spitalsbehandlung, 336 davon auf Intensivstationen. „Von Montag bis Montag ist das ein Plus von 78 Prozent. Wenn sich die Infektionszahlen so weiterentwickeln, dann kann es in den Intensivstationen eng werden“, mahnte Anschober.