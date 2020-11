Fauci widersprach Trump mehrfach

Seuchenexperte Fauci hatte Trump in der Coronavirus-Pandemie mehrfach widersprochen und insbesondere Trumps Aussage, die USA hätten das Schlimmste hinter sich, kritisiert. Das Land stehe noch vor viel Leid, sagte er am Freitag in der „Washington Post“. Alle Zeichen würden in die falsche Richtung zeigen. „Man kann nicht viel schlechter positioniert sein.“