Da haben die Fans von Melanie Griffith nicht schlecht gestaunt, als die Schauspielerin sich am Wochenende für ein Bikini-Selfie in Pose warf, um auf die kommende US-Wahl am 3. November aufmerksam zu machen. „Denkt daran, zum Wählen raus zu gehen!“, schrieb die 63-Jährige zu dem Schnappschuss, für den sie - passend zum Grusel-Wochenende - in ihren orangefarbenen „Halloweeni-Bikini“ geschlüpft war.