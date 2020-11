Doch Selbiges gilt auch für Lionel Messi. Der Argentinier wartet schon 877 Minuten auf ein Tor aus dem Spiel heraus! In dieser Saison gelang ihm ein solches noch gar nicht. Pünktlich in der Krise hieb da auch Ex-Trainer Quique Setien auf ihn hin: „Messi ist sehr schwer zu managen. Natürlich ist er der beste Spieler der Geschichte. Wer bin ich also, dass ich ihn verändern will? Aber man kann nicht viel machen, wenn die Leute beim Verein ihn so akzeptiert haben, wie er ist.“