In Deutschland sind mit dem Montag überall härtere Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kraft getreten. Unter anderem ist der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch Menschen aus zwei Haushalten erlaubt, höchstens aber zehn Menschen. Gesundheitsminister Jens Spahn rief die Bürger eindringlich zur deutlichen Reduzierung ihrer Kontakte auf. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft erwartet einen Rekord an intensivmedizinisch zu versorgenden Patienten.