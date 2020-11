Ersatz für Firmino?

Wie Matthäus erläuterte: „Dortmund ist eine der Top-10-Mannschaften in Europa, aber da gibt es fünf, sechs bessere und da wird er irgendwann mal aufschlagen. Ich denke an die großen Vereine, nicht unbedingt Bayern München, weil Robert Lewandowski die nächsten zwei, drei Jahre noch spielen wird und so lange wird Haaland wahrscheinlich nicht in Dortmund bleiben. Aber dann eben schon Barcelona, Real Madrid, Manchester oder Klopp sucht einen Nachfolger für Firmino...“