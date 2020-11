Sensoren melden zu viel Müll

Kameras sind für den Stadtchef kein Thema. „Wir arbeiten aber an einem Konzept mit Sensoren, die auf den Müllcontainern positioniert werden.“ Der Testlauf soll rasch starten. „Die Technik dafür wird bereits erprobt“, erklärt Primus. Die Sensoren am Deckel sollen melden, wann die Mülltonne voll ist. Die Info geht an das Recyclinghofteam, das dann ausrückt: „Vielleicht kriegen wir das Problem so in den Griff.“