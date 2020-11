Man möchte meinen, dass Hunde um Hilfe bellen, wenn sie sich in einer misslichen Lage befinden. Dem ist aber nicht so. „Viele geben keinen Mucks von sich. Wir Menschen haben dann fast keine Chance, einen vermissten Hund zu finden. Da können wir uns nur auf unsere vierbeinigen Tiersucher verlassen“, weiß die erfahrene Suchhunde-Trainerin Alexandra Grunow, die in Deutschland und in Österreich Suchhundezentren leitet, wo neben der Menschensuche auch die Tiersuche trainiert wird. Mit ihren Bluthunden arbeitet sie in Deutschland sogar mit der Forensik zusammen. Ihre Hunde konnten mit ihren Spürnasen auch schon Verbrecher überführen.