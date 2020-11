„Die Täter müssen die 40 Fahrräder, zehn Sportuhren und das Fahrradzubehör in der Nacht auf Samstag mit zwei großen Lieferwagen abtransportiert haben“, vermutet ein Osttiroler Polizist. Bisher sind die Ermittlungen aber erfolglos verlaufen. „Es gibt weder Videoaufnahmen noch Zeugenhinweise“, bedauert der Beamte. Die Polizei geht davon aus, dass dieser Coup mit zwei Einbrüchen in ein Radfachgeschäft in Moosburg in Zusammenhang stehen könnte. Dort waren im Sommer hochwertige Räder um mehrere Hunderttausend Euro gestohlen worden: „Diese Profibanden sind überall unterwegs.“