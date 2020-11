1248 aktuell Infizierte

Neu dazugekommen sind in den letzten 24 Stunden insgesamt 86 positive Corona-Fälle. Das macht 1248 aktuell Infizierte in Kärnten. 98 Patienten sind derzeit hospitalisiert, neun von ihnen werden intensiv-medizinisch betreut. 1806 Menschen gelten inzwischen als genesen, das sind um 103 mehr als am Vortag.