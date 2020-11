Die Prognose des Salzburger Landesmedizinstabs war klar: Mit 10. November sollten exakte jene Spitalsbetten, die man eigens für die Behandlung von Corona-Patienten geschaffen hatte, komplett belegt sein. Momentan liegt man in Salzburg bereits 20 Prozent über dieser Berechnung – Tendenz weiter steigend. Mit Stand Sonntag lagen 17 Covid-Infizierte auf der Intensivstation, 118 befanden sich in Spitalsbehandlung. Am Höchststand der ersten Welle waren es am 17. April „nur“ 74 Personen.