Trump fordert: „Ergebnis muss in der Nacht auf Mittwoch vorliegen“

Trump forderte am Sonntag bei einem Wahlkampfauftritt in Dubuque im Bundesstaat Iowa erneut, ein Wahlergebnis müsse in der Nacht auf Mittwoch vorliegen. „Das ist immer so gewesen, und so sollte es sein.“ Trump behauptet seit Monaten ohne jeden Beleg, dass Briefwahl Betrug Vorschub leistet. Er bereitet damit nach Ansicht von Kritikern das Feld dafür, bei einer Niederlage das Ergebnis anzuzweifeln.