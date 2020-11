Eine kleine, aber wunderbare Geste. Zusammen mit Lauda, der im Mai des vergangenen Jahres verstorben war, formte Wolff Mercedes zum besten Team in der Motorsport-Königsklasse. „Niki würde seine Kappe ziehen und sagen: ‘Was machen wir nächstes Jahr?‘ Er hat so großen Anteil gehabt an diesen Erfolgen“, so der Teamchef nach dem Rennen in Imola.