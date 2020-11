Die am Samstag präsentierten Maßnahmen sind für Tirols WK-Präsident Christoph Walser „eine Katastrophe für unsere gebeutelten Betriebe“. Gerade die Unternehmen hätten in den vergangenen Wochen vorbildlich unter Beweis gestellt, wie zuverlässig sie den Schutz von Mitarbeitern und Kunden wahrnehmen. Aus diesem Grund war in den Verhandlungen mit der Bundesregierung klar, dass ein zweiter kompletter Lockdown in einer Katastrophe enden würde. „Man ist unserer Argumentation gefolgt und lässt Handel, Produktion sowie persönliche Dienstleister weiterarbeiten. Kindergärten und Unterstufen bleiben ebenfalls geöffnet, was für unsere Mitarbeiter eine große Erleichterung ist“, so Walser.