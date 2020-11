Dieser Raucherplatz hat eine Kapazität für maximal acht Personen“, „dieser Besprechungsraum hat eine Kapazität für maximal drei Personen“ – solche Schilder gehören am Miba-Gelände in Laakirchen mittlerweile zum gewohnten Bild. „Wir halten in unseren Standorten in Oberösterreich immer zwei Meter Abstand. Auf den Wegen im Gebäude oder bei Unterschreitung des Abstands gilt Maskenpflicht“, sagt Chef F. Peter Mitterbauer, der zuletzt in der von ihm geführten Gruppe Homeoffice stark reduziert hatte und auf verantwortungsvollen Umgang setzt, wie es auch Unternehmer Andreas Fill tut.