Zum Glück bemerkte die Mutter den Brand: Am Sonntag gegen 1.30 Uhr früh brach im Bauernhof eines 32-Jährigen in Pram ein Feuer aus. Die Mutter weckte ihren Sohn, der mit mehreren Feuerlöschern sofort die Erstbekämpfung des Brandes durchführte. Einen Verletzten forderte ein Garagenbrand in Tarsdorf.