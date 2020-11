„Die kommen, feiern, trinken ein paar Biere, halten sich an nichts, stecken sich an und tragen dann das Virus in den Familien weiter. Das ist verantwortungslos.“ Das sagte der Schladminger Bürgermeister Hermann Trinker vor wenigen Tagen über die Salzburger „Party-Touristen“, die der frühen 22-Uhr-Sperrstunde in ihrem Bundesland entgehen wollten.