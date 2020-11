Die Reaktionen der Eltern reichen von Unverständnis bis hin zur vollen Unterstützung“, sagt Joris Gruber, Präsident des Landesverbandes der Elternvereine an höheren und mittleren Schulen in OÖ. Bis Freitag haben er und viele Eltern noch darauf vertraut, dass die Schulen offen bleiben. Gruber: „Leider müssen die Oberstufen einen hohen Preis für die aktuelle Situation zahlen. Wir können jetzt nur mehr dafür Sorge tragen, dass die Änderungen nicht verschärft und so gut wie möglich durchgeführt werden.“