Die wohl ruhigste Halloween-Nacht seit Langem verzeichneten die burgenländischen Einsatzkräfte am vergangenen Samstag. Lediglich zwei Anzeigen wegen Lärmbelästigung wurden erstattet. Auch für die heimischen Feuerwehren verlief die Nacht ungewöhnlich ruhig. Nur ein paar Brandmeldeanlagen schlugen Alarm. So auch in Eisenstadt. Vermutlich ein Halloween-Streich sorgte Samstagabend dafür, dass elf Florianis ausrücken mussten. Ein eingeschlagener Druckknopfmelder in einem Gebäude in der Innenstadt hatte Alarm ausgelöst. Nach einer Begehung des Hauses konnte aber rasch Entwarnung gegeben werden.