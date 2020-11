Rublew: „Habe österreichisches Blut in mir“

„Einen großen Dank an Herwig (Straka, Anm.), der dieses Turnier in so schwierigen Zeiten möglich gemacht hat. Das bedeutet uns Spielern allen sehr viel“, bedankte sich Rublew beim Turnierdirektor und im üblichen Dank an die Fans verriet er auch ein Detail: „Dieses Turnier ist wirklich besonders für mich, weil meine Großmutter war Österreicherin, also habe ich österreichisches Blut in mir.“