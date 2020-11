Ein Hotelprojekt samt Tiefgarage soll in der Innenstadt von Krems in den kommenden Jahren verwirklicht werden. Doch dafür muss aber auch ein Gebäude weichen, in dem unter anderem ein Spar-Markt untergebracht ist. Der Gemeinderat sorgt sich um den Wegfall des Nahversorgers, der Bürgermeister soll aktiv werden.