Die neue Wasserleitung der EVN wird aktuell von Krems nach Zwettl verlegt. Große Bautrupps und eine noch größere Maschine arbeiten dafür: „Je nach Härte des Untergrundes heißt es sprengen, fräsen oder graben um danach die neuen Rohre verlegen zu können“, so Leiter Markus Eschelmüller. Pro Tag werden so rund 100 Meter erreicht. Derzeit laufen die Arbeiten in der Katastralgemeinde Rastenfeld im Bezirk Krems und in der Katastralgemeinde Eschabruck, Bezirk Zwettl.