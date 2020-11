Hohe Testfrequenz

„Außerdem ist natürlich auch die Testfrequenz im Profisport extrem hoch“, wie Jana Windhaber, Leiterin der Sportambulanz der Uni-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde am LKH Graz, ergänzt. „Dazu ist es eben auch so, dass man als Sportler in der Kabine oder im Bus zu Auswärtsfahrten relativ engen Kontakt zu seinen Mitspielern hat.“