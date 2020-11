Die Gletscherbahnen Kaprun im Pinzgau haben am Sonntag entschieden, wegen des ab Dienstag in Kraft tretenden zweiten Lockdowns das Skigebiet am Kitzsteinhorn zu schließen. Von den verschärften Corona-Maßnahmen sind zwar Profi-Sportler nicht betroffen, die Beurteilung sei aber für die Mitarbeiter der Gletscherbahnen nicht möglich, welche der Kunden aus beruflichen oder privaten Gründen die Seilbahnen benützen, erklärte Vorstand Norbert Karlsböck.