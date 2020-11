In Frankfurt sind in der Nacht auf Sonntag Polizisten angegriffen worden. Vor der Hauptwache in der Innenstadt hätten sich bis zu 800 Menschen versammelt, aus der Menge heraus seien Polizisten mit Flaschen, Steinen und Eiern beworfen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt worden sei aber niemand. Die Polizei nahm neun Tatverdächtige fest.