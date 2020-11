Superstar Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin bei der Rückkehr auf den Fußballplatz nach seiner Quarantäne mit zwei Toren zu einem 4:1-Erfolg über Spezia verholfen. Der Portugiese, der am Sonntag in der 56. Minute eingetauscht wurde, traf in der 59. sowie in der 76. Minute per Elfmeter.