Am Sonntag erlitt Mann bei einem Arbeitsunfall im Pinzgau Verletzungen unbestimmten Grades. Das Unglück passierte kurz nach 14 Uhr in Stubach. Der 43-Jährige aus dem Bezirk Lienz schlug mit einem Schlägel Stangen ein. Dabei löste sich ein Stahlteil und traf den Mann an der rechten Hand. Der Arbeiter musste sofort mit der Rettung ins Krankenhaus Mittersill gebracht werden.