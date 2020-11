Europa: Dort stehen die Türen für Biden sperrangelweit offen. Autozölle dürften nach Trump vom Tisch sein. Biden hat eine Rückkehr zum Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt. Die Kündigungsfrist nach Trumps Austritt läuft am 4. 11., also am Tag nach der Wahl ab, doch die Amtszeit von US-Präsidenten endet erst am 20. Jänner.