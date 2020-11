Fernseh-Auftritt half

Der coronabedingte Ausnahmezustand im Frühjahr und der Auftritt in der TV-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ verpasste dem Unternehmen einen Schub, die Bestellungen im eigenen Onlineshop legten zu. Dabei richten sich die Brüder nicht nur direkt an die Konsumenten, sondern auch an Gastronomiebetriebe, für die eigene Großpackungen abgefüllt werden.