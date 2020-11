Gegen 13.30 Uhr befand sich eine 76-jährige Ordensschwester in Begleitung einer weiteren Ordensschwester im Bus der Linie 39 an der Haltestelle Geidorfplatz. Ein bislang noch unbekannter Täter versetzte der 76-Jährigen plötzlich einen Schlag gegen das Ohr, wodurch das Hörgerät der Frau zu Boden fiel. Die Frau blieb bei dem Vorfall unverletzt, auch die Hörhilfe wurde nicht beschädigt. Der unbekannte Täter flüchtete unmittelbar nach dem Vorfall aus dem Bus in Richtung Stadtpark.