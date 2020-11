Zu Halloween ist es aus polizeilicher Sicht im Bundesland Salzburg am Samstagabend kaum zu Zwischenfällen gekommen. An der Lokalmeile am Rudolfskai in der Stadt Salzburg seien zwar zur Sperrstundenzeit um 22.00 Uhr viele Personen aus den Lokalen geströmt, „es gab aber keine strafrechtlich relevanten Vorfälle“, hieß es von der Polizei.