Vor einigen Wochen wurden die Bestände des Stadtarchivs von verschiedenen Standorten in Innsbruck an einem neuen Standort in der Feldstraße 11 auf rund 4000 Quadratmetern zusammengeführt. Nun lagern dort 4000 Gemälde, 9000 Plakate, 30 Tonnen historische Objekte sowie 170 Tonnen altes und neues Papier.