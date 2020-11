Im Lockdown wird mehr gequalmt

„Doch durch den Lockdown gab es wieder ein Plus von 4,4 Prozent, offenbar durch die Grenzsperren“, so Josef Prirschl, Obmann des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten. Laut Finanz ist für Jänner bis August 2020 ein Tabaksteuer-Mehraufkommen von 44,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Das bedeutet sogar ein Plus von 3,5 Prozent – wohl auch, weil die Einkaufsfahrten ins Ausland weggefallen sind.