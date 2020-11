Peter Schröcksnadel, der Präsident des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV), findet in den mit Dienstag in Kraft tretenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in mehrfacher Hinsicht Anlass zu Kritik. Für den 79-Jährigen sind Einschränkungen in der Sportausübung vor allem mit Blick auf den Nachwuchs unverständlich, zudem prangert er Versäumnisse der Politik im Sommer an.