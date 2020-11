Weil er mit seinem Fahrrad auf dem Gehsteig fuhr, wurde eine Grazer Polizeistreife gegen 19.15 Uhr auf einen Radfahrer aufmerksam und hielt ihn zum Zwecke einer Kontrolle an. In einem Gepäckstück des Mannes, dessen Identität anfangs nicht sofort festgestellt werden konnte, fanden die Polizisten schließlich einen größeren Bargeldbetrag in ungewöhnlich kleiner Stückelung, elektronische Datenspeicher sowie Werkzeug vor. Aus diesem Grund wurden weiteren Ermittlungen sowie eine Befragung des 32-jährigen ungarischen Staatsbürger durchgeführt. Bei der Einvernahme gab der 32-Jährige schließlich an, zuvor in ein Blumenfachgeschäft eingestiegen zu sein und das Bargeld sowie die Datenspeicher aus diesem Geschäft gestohlen zu haben.