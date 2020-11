Ab Dienstag Mitternacht tritt in Österreich der zweite Lockdown in Kraft. Für die Kulturbranche sei dies „der blanke Wahnsinn“. „Alle Statistiken zeigen, dass es in keinem einzigen Kino europaweit nachweislich eine Ansteckung gegeben hat, weil alle perfekte Maßnahmen gesetzt haben. Wenn man vorher stärker im Privatbereich - wo ja die meisten Ansteckungen stattfinden - eingegriffen hätte, hätte man sich das ersparen können“, kritisiert Christian Dörfler, Präsident des Österreichischen Kinoverbands.