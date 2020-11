In der Halloween-Nacht auf den Allerheiligen-Sonntag sind in Wiener Lokalen 50 Anzeigen nach den Covid-19-Bestimmungen ausgestellt worden. Insgesamt kontrollierte die Polizei 230 Gastronomiebetriebe, berichtete Pressesprecher Marco Jammer. Bei einem Großteil der Kontrollen seien die Bestimmungen eingehalten worden oder es reichten aufklärende Gespräche mit den Betreibern und den Lokalgästen, betonte er. In der Innenstadt kam es auf der Straße zu kleineren Vorfällen.