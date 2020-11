Mit „Ruined King: A League of Legends Story“ möchte Entwickler Riot Forge die fantastische Welt seines Multiplayer-Echtzeitstrategiespiels „League of Legends“ ab dem kommenden Frühjahr neben PC- erstmals auch Konsolen-Spielern (PlayStation, Xbox, Switch) schmackhaft machen, und zwar solchen, die lieber alleine spielen. Um einen gemeinsamen und geheimnisvollen Gegner zu besiegen, müssen sie in dem rundenbasierten Rollenspiel eine ungewöhnliche Gruppe aus beliebten „League of Legends“-Champions bilden. Wir zeigen den offiziellen Ankündigungstrailer.