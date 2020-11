Vor ein paar Tagen war bekannt geworden, dass Verena Hofer, die in einem Pflegeheim im Südburgenland arbeitet, sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Sie hatte sich am Arbeitsplatz infiziert. Als Kontaktperson der Kategorie 1 hatte sich der FPÖ-Politiker daraufhin ebenfalls in Heimquarantäne begeben.