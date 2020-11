Am 31.Oktober 2020 gegen 20.30 Uhr führte die Fremdenpolizei Leopoldschlag Fahndungstätigkeiten im Bereich vom Gewerbegebiet Unterweitersdorf durch. Am Waschplatz einer Tankstelle konnten drei Jugendliche beobachtet werden, die mit Fahrrädern ohne Licht unterwegs waren. Da seit längerer Zeit unbekannte Täter Wände und Brückenpfeiler der Autobahnunterführung in Unterweitersdorf mit Graffiti besprühten und bekannt war, dass die Täter mit Fahrrädern, oder auch zu Fuß zum Tatort kamen, fuhr die Polizei hinterher.