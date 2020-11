Er redete in einem Interview mit einer spanischen Zeitung offen über seine Vergangenheit bei den Katalanen. „Es ist schwer mit Messi (33) umzugehen. Wer bin ich schon? Einer der ihn ändern kann? Keineswegs. Man hatte ihn so akzeptiert während all den Jahren und natürlich gab es keine Veränderungen. Man sieht Sachen, die man sich nie erwarten würde“, meinte der Ex-Trainer von Barcelona gegenüber "El Pais“.