Die Geburtenrate variiert stark je nach Grätzel

Wie die OGM-Grätzelstudie zeigt, bestehen jedoch innerhalb der Stadt große Unterschiede: „Hohe Geburtenraten beobachten wir generell in Stadtentwicklungsgebieten wie der Seestadt. Dort ziehen viele Jungfamilien hin“, beschreibt Johannes Klotz. Auch in den Grätzeln mit vielen Migranten aus Ländern mit hoher Kinderzahl, etwa rund um den Quellenplatz in Favoriten, sei die Geburtenrate hoch. „Eine Babyflaute herrscht dagegen in den Großwohnsiedlungen der 60er- und 70er-Jahre. Die Bewohner dort sind meist schon in Pension“, so der OGM-Experte. In den bürgerlichen Stadtteilen wie Rodaun werden ebenfalls weniger Kinder geboren. Auch in der Innenstadt.