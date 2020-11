Allerheiligen - am heutigen Feiertag wird in Österreich ganz besonders der Verstorbenen gedacht. Freilich kann man auch trotz des bevorstehenden Lockdowns seiner Liebsten gedenken. In Anbetracht der Corona-Pandemie gelten aber auch auf Friedhöfen besondere Regeln, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.