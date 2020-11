Indes ist sicher, dass das Saisonfinale der Motorrad-Weltmeisterschaft am 22. November an der Algarve in Portugal wegen Corona ohne Zuschauer ausgetragen werden muss. Das kündigte der portugiesische Regierungschef Antonio Costa (oben im Bild) am Samstagabend zusammen mit anderen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie an. Die Veranstalter seien bereits informiert worden.