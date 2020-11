Rublews Griffnach Rekorden Russlands neuer Tennisheld könnte als erster Spieler heuer fünf Titel gewinnen und Djokovics Marke an Siegen einstellen Im Endspiel in der Stadthalle fordert ihn heute (14 Uhr) Überraschungsmann SonegoAndrej Rublew. Bis vor einigen Jahren sagte dieser Name höchstens Cineasten als Film über das Leben des gleichnamigen Malers etwas. Mittlerweile eroberte ein Mann dieses Namens die Tenniswelt - und aktuell die Wiener Stadthalle.