Eine Zeugin hörte gegen 1 Uhr Lärm in der Attemsgasse, konnte die vier bis fünf Jugendliche wahrnehmen und verständigte die Polizei. Eine durchgeführte Sofortfahndung blieb ergebnislos. Bei den Erhebungen wurde festgestellt, dass in der Attemsgasse vier Autos, unter anderem mit dem Schriftzug „(P) Mo“ und kleinen kreisförmigen Symbolen, beschmiert worden waren. Der umgeworfene Pkw war in der Villefortgasse abgestellt. Die Polizeiinspektion Graz-Andritz ersucht unter der Telefonnummer 059133/6581 um Zeugenhinweise.