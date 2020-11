435:226 – so steht’s in der Marken-WM zwischen Mercedes und Red Bull. Das Duo Max Verstappen, gestern Dritter, und Alex Albon (6.) müsste daher heute um 34 Punkte mehr hamstern, um die Titelentscheidung noch hinauszuzögern. Angesichts der Vorstellung der „Silberpfeile“ erscheint das aber unmöglich. „Wir sind sehr zufrieden, haben uns gut an dieses neue Zwei-Tages-Format angepasst und uns recht gut verkauft“, lächelte Teamchef Toto Wolff, wohlwissend, dass man auf dem besten Weg ist, heute in Imola den Konstrukteurs-Titel zu feiern. „Es wäre schön, wenn’s klappt.“